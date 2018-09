Selber fahren

Anzeige

Wer das Lenkrad lieber selbst in die Hand nimmt, kann im Rahmen der Messe zahlreiche Fahrzeuge zur Probe fahren. Insgesamt 36 Elektrofahrzeuge und ebenso viele mit konventionellem Antrieb stehen auf dem Messegelände bereit. Anmeldung ist erwünscht, Führerschein Pflicht.

Die 36 Elektrofahrzeuge teilen sich auf in 23 leichte und 13 schwere Nutzfahrzeuge. Rund 20 Unternehmen beteiligen sich an der Aktion – darunter

Daimler, Iveco Magirus, MAN, Nissan und Renault. Zudem stellen Zulieferer wie Voith, BPW Bergische Achsen und ZF

Friedrichshafen ihre neuesten Entwicklungen und Innovationen in speziell ausgestatteten Testfahrzeugen vor. Krone,

Libner, Sevic Systems, SAIC

Mobility Europe und Start-ups wie Urban Arrow und Street-Scooter zeigen ihre Lösungen für die letzte Meile: Lastenräder und Minitransporter mit Elektroantrieb laden zum Auf- bzw. Einsteigen ein. Der Startpunkt der Teststrecke für Elektro-

modelle liegt im südlichen

Bereich des CC-Freigeländes, auf dem Platz der Nationen und westlich von Halle 9.

Berufskraftfahrer und Flottenmanager können die konventionellen Modelle im realen Stadtverkehr ausprobieren. Während der Probefahrt steht ein fachkundiger Beifahrer für Fragen zur Seite. Und wer schon den nächsten Urlaub plant, kann bei Van Hool Bus and Coach drei Touring Cars ausprobieren. Die Testfahrten für die konventionellen Modelle starten auf dem Freigelände westlich von

Halle 27, gleich neben dem Eingang West 1. Die Probefahrten finden an allen Messetagen statt und sind für IAA-Besucher

kostenlos, erfordern aber den

jeweiligen Führerschein.

14. September 2018