Sicheres Schlüsselsystem von Euchner

Das neue Schlüsselsystem CKS2 von Euchner (Halle 7, Stand 280) ist bei einfacher Einbindung in die Gesamtsteuerung für viele Maschinen und Anlagen einsetzbar. Mit der Wahl des RFID-Schlüssels entscheidet der Anwender bei der ersten Inbetriebnahme, ob das Gerät zum Beispiel zum einfachen Stoppen und Starten von Maschinen und Abläufen, als elektronisches Berechtigungssystem für mehrere Bediener oder als Schlüsseltransfersystem eingesetzt werden soll. Die Konfiguration erfolgt beim ersten Lernen des Schlüssels. Neukonfigurieren auf eine andere Funktion ist jederzeit möglich. Euchner nennt dies Flexfunction. Der Einsatz von hochcodierten Schlüsseln auf Transponderbasis gewährleistet maximale Sicherheit. Die Anbindung an IO-Link ist mithilfe der Gateways von Euchner möglich, wodurch umfangreiche Diagnose- und Kommunikationsfunktionen bereitgestellt werden können. So lässt sich zum Beispiel auslesen, mit welchem Schlüssel die Anlage bedient wurde. CKS2 ist auch als Submodul für die MGB2 Modular erhältlich.

