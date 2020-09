Anzeige

Die Motorfamilie BXT, bestehend aus bürstenlosen DC-Servomotoren mit besonders kurzer Bauform, von Faulhaber wurde in allen Baugrößen um einen durchmesserkonformen integrierten Speed Controller erweitert. Mit nur 6,2 mm zusätzlicher Anbaulänge sind die Motor-/Speed-Controller Kombinationen im selben Bauraum verfügbar wie die herstellereigenen Produkte mit dem integrierten Encoder IEF3-4096 (L). Der Speed-Controller ist durch Nutzung von Synergieeffekten mit den Encodervarianten ebenfalls vollständig im robusten Motorgehäuse integriert. Basierend auf der eigenen SC-Technologie könnten die Motoren mit dem bekannten Motion-Manager (ab Version 6.6) schnell, einfach und komfortabel in Betrieb genommen werden. Der Speed-Controller wird mit einem sechspoligen Flachbandkabel an die Applikation angebunden, passende Anschlussstecker sind optional verfügbar.

Der Speed Controller lässt sich mit den gehäusten BXT Motoren 2214…BXT H, 3216…BXT H und 4221…BXT H kombinieren. Er garantiert trotz vollständiger Integration die Nutzung des fast kompletten Leistungs- und Drehzahlbereiches der entsprechenden Basismotoren. Ein durchdachtes Entwärmungskonzept minimiert dabei die thermischen Verluste, heißt es.

Hohe Drehmomente auf engem Bauraum

Die Kombination der BXT H Motoren mit dem integrierten Speed-Controller ist laut Hersteller die ideale Lösung, wenn auf engstem Raum Drehzahlen präzise geregelt werden müssen und gleichzeitig hohe Drehmomente gefordert sind. Typische Anwendungen sind Pumpen, Handgeräte (zum Beispiel für die Tattooindustrie), Gerätebau, Labor- und die industrielle Automation.

Die Vorteile auf einen Blick:

Kompakte Bauform durch vollständige Integration

Hohes Drehmoment bis zu 92 mNm, Dauerleistung bis zu 60 W

Stabile und präzise Drehzahlregelung von 200 bis 10.000 min-1 mechanisch

Zweites Wellenende optional in den Baugrößen 32 und 42 mm verfügbar

Kontakt:

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

Daimlerstraße 23/25

71101 Schönaich

www.faulhaber.com

