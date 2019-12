Anzeige

Ein gezieltes und dabei spielerisches Koordinationstraining für Füße, Beine, Rücken und Rumpf ermöglicht die Togu Challenge Disc 2.0. Die mehrachsige Plattform lässt sich wie ein Surfbrett durch geschicktes Verlagern neigen. Jede Bewegung überträgt der eingebaute Bewegungssensor per Bluetooth 4.0 und kostenfreier App an die Endgeräte. Eine Spielkugel etwa lässt sich auf dem Tablet, dem Computer, Fernseher oder Smartphone in ein Fußballtor steuern oder einen Skifahrer durch Slalomstangen. Genau die Mitte einer Zielscheibe zu treffen, lässt sich ebenso trainieren. Die TrainingsApp ermöglicht eine Vielzahl an Spielen ganz ohne Kabel. Die Scheibe misst 44 cm im Durchmesser. Ein Antirutschbelag gibt die notwendige Sicherheit. Das High-Tech- Übungsgerät erkennt den Trainingsstand und eignet sich für jedes Alter und vom Anfänger bis zum Profi. Die Challenge Disc App übernimmt auch die Aufgabe des Coachings: Je besser man wird, desto schwieriger das Spiellevel.

