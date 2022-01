Steckverbinder von Harting ermöglichen Plug&Play in Energiespeichern

Minimaler Verdrahtungsaufwand vor Ort und verkürzte Installationszeiten: Harting präsentiert mit seinem Han-S-Steckverbinder eine ideale Lösung für den Aufbau von Energiespeichersystemen (ESS) auf Basis von Batteriespeicher-Modulen und liefert damit einen Beitrag zur Etablierung leistungsfähiger Infrastrukturen für die dezentrale Energieversorgung.

Der Steckverbinder wurde speziell für den Aufbau von Verbindungen per Frontmontage optimiert. Um die Installationszeiten für ESS weiter zu verkürzen und den Verdrahtungsaufwand vor Ort zu minimieren, bietet der Hersteller den Steckverbinder in Kombination mit vorgefertigten, für die Anwendung maßgeschneiderten Kabelkonfektionen an.

Die Konfektionen stehen mit Querschnitten von 25, 35 oder 50 mm² und Kabellängen von 20, 30, 40 oder 50 cm zur Verfügung. Sie eignen sich für Temperaturen von -50 °C und +120 °C. Das verwendete Material ist halogenfrei und unempfindlich gegen Ozoneinwirkungen. Die Spannungsgrenzen liegen zwischen 1,8 kV (25 mm²) und 3 kV (50 mm²) AC sowie zwischen 2,7 (25 mm²) und 4,5 kV (50 m²) DC.

Höchste Sicherheitsstandards

Die neuen Kombinationen bieten für den Aufbau von Batteriespeichern optimale Sicherheit bei der Installation, da das Design alle technischen Anforderungen inklusive der Normen EN 45545-2, NF F 16-101 und der neuen UL 4128 Norm für stationäre Energiespeichersysteme erfüllt. Bei der UL 4128 handelt es sich um den gegenwärtig höchsten vom Markt geforderten Standard. (ks)

