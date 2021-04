CAD/CAM-Software Tebis bietet integrierte Kollisionsvermeidung und Spannmittelbibliothek

Anzeige

Messaufgaben können mit dem CAD/CAM-Komplettsystem Tebis 4.1 komplett in den Fertigungsprozess eingegliedert werden. Anwender können so überprüfen, ob das Bauteil korrekt aufgespannt und das Rohteil richtig dimensioniert und orientiert ist. Nach der Bearbeitung lässt sich auf dieser Basis direkt überprüfen, ob das Bauteil einer Nacharbeit bedarf. Für mehr Sicherheit sorgt die vollständige Berücksichtigung des Maschinenkopfs bei der Kollisionsprüfung während der NC-Berechnung. Bei möglichen Kollisionen mit dem Maschinenkopf werden die betroffenen Bereiche automatisch verkleinert oder von der Bearbeitung ausgeschlossen. Bei der Prüfung wird keine Ersatzgeometrie, sondern die reale Kopfgeometrie herangezogen. Tebis hat zudem seine virtuellen Prozessbibliotheken, in denen sämtliche realen fertigungsrelevanten Komponenten als digitale Zwillinge detailgetreu abgebildet sind, um eine Spannmittelbibliothek ergänzt. Mit dieser lassen sich Spannelemente und Spannmittelgruppen anlegen und verwalten sowie die Maschine virtuell rüsten. Alle relevanten Informationen werden mit der NC-Dokumentation an den Rüstverantwortlichen übergeben.

