Mit dem Visualisierungselement OnlineChartHDA aus dem Softwarepaket mapp View von B&R bekommt der Nutzer einen transparenten Einblick in das Verhalten seiner Maschine. Maschinendaten werden über die Steuerung direkt aus dem Prozess erfasst. Die Daten werden permanent aufgezeichnet und dem Widget automatisch zur Verfügung gestellt. So lassen sich laut Anbieter nun auch historische Daten beliebiger Prozessvariablen einfach in Maschinenvisualisierungen darstellen. Der Maschinenbediener kann die Prozessabläufe permanent überwachen und optimieren. Durch eine übersichtliche Darstellung werden Unregelmäßigkeiten im Betrieb frühzeitig erkannt und so die Instandhaltungskosten minimiert.

Die Lösung basiert auf dem Standard OPC UA: Maschinendaten werden von einem OPC-UA-Server abgerufen und anhand einer standardisierten Schnittstelle in der Visualisierung dargestellt. Dadurch kann das Widget Daten von jedem beliebigen Gerät nutzen, das über einen OPC-UA-Server verfügt. Abtastzeit, Puffergröße und alle anderen Einstellungen werden im Server konfiguriert. Mit dem Softwarepaket mapp View kann jeder Automatisierungstechniker ohne großen Aufwand übersichtliche Web-Visualisierungsseiten gestalten. Moderne HTML5-Visualisierungen werden einfach mit vorgefertigten Widgets erstellt. Der Benutzer zieht einfach das OnlineChartHDA-Widget auf die gewünschte Visualisierungsseite und parametriert es nach Bedarf. Multi-Touch-Gesten wie Zoomen oder Wischen ermöglichen ein intuitives Bedienerlebnis im Widget, heißt es.

Kontakt:

B&R Industrial Automation

B&R Strasse 1

5142 Eggelsberg, Österreich

www.br-automation.com