Anzeige

Die ölfreie Schraubenpumpe Varodry von Leybold gewährleistet den erforderlichen Betriebsdruck, eine kurze Zykluszeit sowie letztlich eine hohe Anlagenverfügbarkeit und Robustheit – gerade in feuchten oder staubigen Prozessen. Durch ihre kompakte Bauform und die Reduktion auf das Wesentliche lässt sie sich einfach in neue oder bestehende Systeme integrieren. Ausgestattet mit einer vollständigen Luftkühlung macht die Pumpe eine Wasserkühlung komplett überflüssig. Überdies ist sie absolut trocken und sauber. Dadurch werden Öl- und Partikelemissionen oder Ölleckagen sowie Ölmigrationen in der Vakuumkammer oder in den Produkten und Prozessen verhindert.

20. August 2018