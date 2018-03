Universelles Design passt in gängige C-Nuten

Anzeige

Der magnetische Zylindersensor MZCG von Sick dient der Erfassung der Position in pneumatischen Greifern oder Miniatur-Pneumatikzylindern mit C-Nut. Mit seinem universellen Gehäusedesign passt er in unterschiedliche C-Nuten der gängigen Hersteller, reduziert Lagerkosten und ermöglicht ein flexibleres Maschinendesign, heißt es. Mit einem nur 12,2 mm kurzen Gehäuse und einem um 90 ° gedrehten, radialen Leitungsanschluss eigne er sich optimal für kleine Antriebe. Das Befestigungskonzept macht die Montage schnell und sicher: einfach per Drop-in den Sensor in die C-Nut einsetzen und im Handumdrehen auf dem Zylinder fixieren. Der kurze Schaltpunkt ermöglicht höhere Zykluszeiten und eine höhere Effizienz der Prozesse.

12. März 2018