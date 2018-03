Verbesserte Maschine schleift jetzt noch tiefer

Anzeige

Bis zu einer Tiefe von 1300 mm erreicht Innenrundschleifmaschine Wotan S6 I der Wema Glauchau (Halle 3, Stand 3027) höchste Präzision. Zudem unterstützt sie mit einem neuen webbasiertem Bedienkonzept die digitale Fertigung. Mit dem verbesserten Konzept steigert der Hersteller die mögliche Schleiftiefe im Vergleich zur Vorgängermaschine um 100 mm. Verstärkt nachgefragt wird das Verfahren beispielsweise fürs Bearbeiten von Turbinenwellen in der Energietechnik, für Pinolen in Werkzeugmaschinen oder für Gehäuse in Baumaschinen. Die für die Grindtec vorbereitete Maschine wird in einer L-Version mit Längsverstellung gezeigt. Auf der WOTAN S6 I können Werkstücke bis zu einer Länge von 1800 mm bearbeitet werden. Der maximale Bauteildurchmesser liegt bei 800 mm.

9. März 2018