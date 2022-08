Vollautomatisiert mit Pick-and-Place-System

Eine vollautomatisierte Reinigungsanlage mit Pick and Place System steigert die Produktivität und Effizienz: Die Be- und Entladung der Anlage muss nicht mehr manuell erfolgen und es wird eine hohe Positioniergenauigkeit mit weniger Bearbeitungsfehlern erzielt.

Die Reinigungsanlage Yukon von BvL Oberflächentechnik (Halle 5, Stand C84) ist eine Inline-Lösung für einen Materialfluss bei hoher Geschwindigkeit in der Produktionslinie. Die Reinigungsanlage erreicht eine Taktzeit von einer Sekunde pro Bauteil. Das Förderband ist mit sechs Spuren ausgestattet, sodass die Pick-and-Place-Systeme bei laufendem Förderband sechs Teile gleichzeitig be- und entladen können. Das Gesamtsystem ist so ausgelegt, dass eine Positioniergenauigkeit auch für unterschiedliche Bauteile gewährleistet werde. Die Durchsatzgeschwindigkeit ist regelbar. So lässt sich der Reinigungsgrad der Bauteile beeinflussen und es kann bei variierenden Bauteilen auch auf unterschiedliche Sauberkeitsanforderungen eingegangen werden.

Von der Einlaufzone werden die zu reinigenden Teile über das Förderband in die Reinigungszone transportiert und an einem festinstallierten Düsensystem vorbeigeführt. Die Düsen sind dabei individuell und ganz gezielt auf die Werkstücke ausgerichtet. So werden selbst schwer zugängliche Stellen gründlich gereinigt. Anschließend erfolgt ein gründliches abspülen der Teile und in der darauffolgenden Zone werden die Teile mit warmer Luft abgeblasen.

Die Reinigungsanlagen können mit intelligenten Smart Cleaning Funktionen ausgestattet werden. So kann die Abblaszone beispielsweise auf Kundenwunsch energiesparend konzipiert werden. Eine Steuerung der Abluft in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit ermöglicht eine Energieeinsparung und sorge für stabile Trocknungsergebnisse.

Die Filtertechnik ermöglicht eine Verbrauchsvorhersage des Beutelfilters. Eine vorausschauende Wartung und Bevorratung der Ersatzteile ist daher möglich. Der Bediener kann den Filterwechsel in den Produktionsablauf einplanen, da der Zeitraum des Filterwechsels auf dem Bedienpanel angezeigt wird.

Die BvL Libelle Fluid Control misst den Verschmutzungsgrad des Reinigungsbades. Die Anlagen können auch mit der Libelle Cleaner Control ergänzt werden. Sie gewährleistet, dass die Reinigerkonzentration immer auf dem richtigen Soll-Prozentwert gehalten wird. Es erfolgt nicht nur eine mannlose, präzise und kontinuierliche Messung der Reinigerkonzentration, sondern der Reiniger wird auch automatische nachdosiert.

Die Fernwartung schützt vor Produktionsausfall und unterstützt bei der Bedienung oder Einstellung der Anlage.

Kontakt:

BvL Oberflächentechnik GmbH

Grenzstr. 16

48488 Emsbüren

Tel.: +49 5903 95160

info@bvl-group.de

www.bvl-cleaning.com

