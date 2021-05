Vollrobustes K120 Tablet von Getac bietet hohe Konnektivität

Anzeige

Getac lanciert die neue Generation seines vollrobusten K120 Tablets. Es eignet sich für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen sowie in Logistik, Transport und Außendienst. Seine vielseitigen Konnektivitätsoptionen, einschließlich Wifi 6, WWAN mit integriertem GPS/Glosnass und Bluetooth 5.2, ermöglichen Mitarbeitern, sich an jedem Ort der Produktion mit Maschinen zu verbinden und sie zu steuern, während E/A-Schnittstellen, wo nötig, die weitere Anwendung von Altgeräten erhalten. Das K120 lässt sich zudem nahtlos in Lagerverwaltungs- und ERP-Systeme sowie die WMS-Software integrieren. Ein optionaler Barcode- und RFID-Reader sorgt für reibungslose Abläufe im Lager-/Bestandsmanagement. Das Tablet ist ab Juli 2021 erhältlich.

Die nächste Generation des Getac K120 kommt mit vielen Upgrades und Erweiterungen, um die Produktivität in abgelegenen und/oder widrigen Umgebungen zu optimieren. Sein Intel Quad-Core-i5/i7-Prozessor der 11. Generation mit integrierter Iris Xe Graphics (Codename „Tiger Lake“) sorgt für hohe Performance, schnelle Reaktionszeiten und detailreiche Grafiken. So lassen sich ohne Einschränkungen – wie Verlangsamung oder Überhitzung – mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

Einfachere Datenerfassung im Feld

Die verbesserte Konnektivität ermöglicht die Nutzung einer Reihe von Over-Air-Schnittstellen, während die Thunderbolt-4-Technologie Datenerfassung im Feld vereinfacht und beschleunigt. Weitere zentrale Features sind austauschbare PCIe-NVMe-SSD-Laufwerke sowie standardmäßig ein 16 GB Arbeitsspeicher. Das K120 ist mit einem 12,5“, 1.200 nits Lumibond 2.0 Display ausgestattet, verbunden mit spezieller Getac-Technologie für einfache Bedienung und Lesbarkeit auch bei prallem Sonnenschein.

Verschiedene Touch-Modi (normaler Touch-, Handschuh- und Stiftmodus, plus optionaler Digitalisierungsmodus) steigern die Effizienz, während die Hot-Swap-Technologie (mit zwei bei laufendem Betrieb austauschbaren Batterien) unterbrechungsfreies Arbeiten ganzer Arbeitsschichten erlaubt. Zum vollen Schutz sensibler Daten enthält das K120 ein Paket diverser Sicherheitsfunktionen samt Multifaktor-Authentifizierungsverwaltung, inklusive Intel vPro-Technologie, TPM 2.0, HF-RFID-Reader, Smartcard-Reader, Fingerabdruckleser sowie Windows Hello.

