Wittmann erweitert Roboter-Baureihe

Als erstes Modell der Primus-Serie, das auf Spritzgießmaschinen mit Schließkräften von bis zu 4000 kN laufen kann, zeigt Wittmann (Halle B1, Stand 1204) den Primus 26 (Foto). Er erweitert die Baureihe nach oben und ist gleichzeitig der erste seiner Art mit verfahrbarer Entformachse. Die Traglast beträgt 10 kg. Die Horizontalachse ist mit einer maximalen Hublänge von 6000 mm verfügbar. Der Entformhub beträgt bis zu 800 mm. Vertikal können bis zu 1400 mm realisiert werden.

Zusätzlich ist auch das Modell Primus 26T mit Teleskopachse verfügbar.

Außerdem im Messegepäck: die neuen WX-Roboter. Sie sind aus der Reihe Pro hervor gegangen, jedoch wurde die Y-Achse komplett überarbeitet. Sie erlaubt an den Seiten des Vertikalprofils nun den Zugang zu den Greifer- und Vakuumkreisen. Optional kann die Achse mit Schmierrad ausgestattet werden, das eine kontinuierliche Schmierstoffabgabe an die Zahnstange gewährleistet. Der Zeitaufwand für die Wartung reduziert sich so auf ein Minimum.

