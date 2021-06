Antriebssystem: Radantrieb bringt autonome Vehikel auf Kurs

Anzeige

Im Zusammenspiel mit mobilen Robotern und autonomen Vehikeln steigern kompakte und hochintegrierte Radantriebe die Effizienz in Produktion und Lagerwirtschaft. Maxons neues Antriebssystem MW 500 trägt dabei Lasten von bis zu 500 kg je Einheit.

Mobile Roboter und autonome Vehikel sorgen in Fabriken dafür, dass Produktion und Materialfluss erheblich effizienter werden. Immer mehr nachgefragt sind sogenannte Automated Guided Vehicles. AGVs flexibilisieren die Fertigung und Montage, indem sie den Transport selbst schwerer Lasten zwischen den Arbeitsschritten übernehmen. Damit jeder einzelne Radantrieb eines AGV Gewichte von bis zu 500 kg schultern kann, hat der Antriebstechnikspezialist Maxon die Entwicklung für sein neues Radantriebssystem forciert. Noch Ende dieses Jahres soll das MW 500 – das Maxon Wheel Drive System – in Serie produziert werden. Weitere Varianten sind geplant.

Dessen Grundausstattung besteht aus Motor, Getriebe und Encoder. Optional lässt sich diese Einheit individuell mit Bremse, Controller und Rad erweitern. Der Anwender erhält so ein modulares, hochintegriertes und kompaktes Antriebssystem für autonome Vehikel wie auch für AMR (Autonomous Mobile Robots) genannte Robotersysteme. Diese werden automatisch gesteuert und fahren autonom oder auf Schienen. Eingesetzt werden sie für Materialtransporte in der Logistik im Innen- wie im Außenbereich.

Auch in zahlreichen anderen Branchen sieht Maxon einen steigenden Bedarf an Servicerobotern abseits von Transportaufgaben. Beispiele finden sich im Human Service, wie autonome Informationssysteme, autonome Dienstleistungssysteme für die Werkstattlogistik, Agrarrobotik, Sicherheitstechnik, Reinigungstechnik oder im Gesundheitsbereich. Erste Radantriebe sind bereits ausgeliefert und bei Pilotkunden im Testeinsatz.

Um die Anforderungen verschiedenster Branchen umsetzen zu können, hat Maxon das Radantriebssystem modular ausgelegt. Selbst Sonderwünsche werden erfüllt. Von Vorteil ist besonders die kurze Bauform des kompakten Systems sowie seine Effizienz. Auch ein komplettes Gesamtsystem kann geliefert werden. So werden Radantriebe oft in Kombination mit weiteren Antriebsystemen eingesetzt. In Zufuhr-, Verriegelungs-, Hebe-, Senk- und Positioniereinheiten verrichten Antriebskomponenten von Maxon ihre Dienste. Überdies bietet der Hersteller auch Lösungen im Bereich von Multiachscontrollern, Batterien und Batteriemanagement-Systemen. (dk)

Kontakt:

Maxon Motor GmbH

Truderinger Str. 210

81825 München

Tel. +49 89 420493–0

www.maxongroup.de

Hier finden Sie mehr über: