Referenzprojekte für Industrie 4.0

Am Beispiel von vier in der Praxis bereits umgesetzten Referenzprojekten zeigt Schaeffler, welchen Mehrwert Industrie-4.0-Lösungen heute schon erzeugen. ❧

Dietmar Kieser

OEM, Anlagenbetreiber und Industrieserviceleister können bei Schaeffler (Halle 22, Stand D49) Industrie-4.0-Lösungspakete genau unter die Lupe nehmen. Alle dargebotenen skalierbaren Angebote zielen darauf ab, die Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen und Prozesse zu optimieren. Als IT-Infrastruktur dient das so genannte Smart EcoSystem. Mit ihm lassen sich smarte Komponenten ebenso integrieren wie Visualisierungs- und Analysetools und digitale Services. Zugeschnitten sind die vier auf der Messe gezeigten Lösungspakete auf die Anwendung in der Antriebstechnik, Logistik und kommunalen Infrastruktur. Die Angebote sind modular aus Sensorik, Mechatronik und digitalen Services konfiguriert.

Wie Elektromotoren ihren Zustand in die Cloud melden und dadurch Ausfälle zuverlässig vermieden werden, veranschaulicht das Praxisbeispiel eines niederländischen Industrieservice-Unternehmens. Aggregate seiner Kunden sind mit dem Condition-Monitoring-System SmartCheck ausgestattet. Statt die Anlagen regelmäßig offline zu messen, erfolgt dies nun kontinuierlich online, wodurch die Überwachung optimiert wird. Durch die Anbindung an die Schaeffler-Cloud kann der Dienstleister den ConditionAnalyzer genannten digitalen Service des Wälzlageranbieters nutzen. In Form von Klartextmeldungen liefert der Analyzer automatisierte Diagnosen zum Zustand der Motoren.

Präzisere Analysen in der Windkraft

Das digitale Smart Eco System ermöglicht dank standardisierter Schnittstellen und verschlüsselter Kommunikation über Internet oder VPN-Verbindungen Cloud-to-Cloud-Lösungen mit Kunden. Verdeutlicht wird dies an einer 4.0-Lösung für die Windkraft. Dabei werden auf Basis der realen Lasten aus dem Betrieb der Windkraftanlage mit den gemeinsam erarbeiteten Experten-Modellen präzisere Analysen und Prognosen des Getriebezustands möglich. Über Cloud-to-cloud-Kommunikation integriert der Getriebehersteller das Know-how des Schweinfurter Lagerexperten in sein System.

Hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit stellen auch Logistikzentren. Der Anbieter hat im eigenen Logistikzentrum eine intelligente Instandhaltung der betriebskritischen Aggregate realisiert. Dabei überwachen Smart-Check-Systeme permanent die Hub- und Fahrantriebe der Regalbediengeräte, Hebestationen und Spiralförderer. Concept8-Geräte schmieren bedarfsgerecht und autonom die Palettenfördertechnik und die Elektrobodenbahnen. Durch die Integration der Zustandsdaten und weiterer zentraler Betriebsparameter in die Visualisierung im Leitstand können kritische KPIs definiert und gezielt gesteuert werden. Autonome Teilsysteme reduzieren den Aufwand manueller Instandhaltungsaufgaben. (dk)

5. April 2018