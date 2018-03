Robust und ergonomisch für sicheres Führen

Anzeige

Die neuen MAG-Standardbrenner der UM-Schweißbrennerserie von EWM sind in sieben Leistungsgrößen erhältlich. Je nach Dimensionierung gas- oder wassergekühlt, erlaubt das stärkste Modell Schweißströme bis 500 A. Ihre Alltagstauglichkeit sowie ihre robuste Material- und Verarbeitungsqualität empfiehlt sie für leichte bis mittelschwere Einsätze. Sie sind kompatibel zu Schweißgeräten aller Fabrikate mit Eurozentralanschluss. Das Schlauchpaket ist in Längen zwischen 3, 4 und 5 m erhältlich. Im Arbeitsalltag macht sich der robuste, ergonomisch geformte Handgriff bemerkbar – er erleichtert das sichere und präzise Führen des Brenners. Das integrierte Kugelgelenk gewährleistet einen optimalen Bewegungsradius in jeder Schweißposition.

