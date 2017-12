Rohr-, Schlauch- und Kabelschellen fix montiert

Anzeige

Das Bolzenschweiß-System der Stauff Gruppe zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Rohr-, Schlauch- und Kabelschellen an der Unterkonstruktion wurde jetzt um eine zusätzliche Anwendungsmöglichkeit erweitert: Mittels speziell dafür entwickelter Adapter aus glasfaserverstärktem Polyamid können nun auch Standard-C-Profilschienen der eigenen Baureihe TS sicher an der Anlage fixiert werden. Dabei müssen diese nicht, wie bisher üblich, im herkömmlichen Verfahren punktuell oder über die gesamte Länge angeschweißt werden. Die Kunststoffadapter selbst werden denkbar einfach auf die zuvor an der Anlage angebrachten Schweißbolzen aufgesteckt; beides wird beispielsweise mit Innensechskant- oder Halbrundkopfschrauben M6 x 10 fest miteinander verschraubt. Wie die Werdohler Stauff Gruppe mitteilt, ist diese Lösung aufgrund von Kundenanforderungen aus verschiedenen Branchen entstanden.

Erhebliche Zeit- und somit auch Kostenersparnisse

Die Vorteile für Anwender: Erhebliche Zeit- und somit auch Kostenersparnisse, vereinfachte Handhabung und erhöhte Flexibilität bei der Montage von Profilschienen. Auch das aufwendige Nacharbeiten von Schweißstellen soll deutlich geringer ausfallen. Konstruktiv wurde zudem darauf geachtet, dass die Schienen im verbauten Zustand einen Abstand von etwa 1,5 mm zur Unterkonstruktion haben. Das Risiko von Korrosion der Bauteile durch Staunässe kann so ausgeschlossen werden, so der Anbieter.

Zur Verfügung stehen ab sofort zwei Varianten an Kunststoffadaptern, die in die offenen Enden der Profilschienen eingesteckt werden. Diese ermöglichen neben der Befestigung einer einzelnen auch die Verbindung mehrerer Schienen miteinander.

Bauteile per Bolzenschweißen kostengünstig verbinden

Das Bolzenschweißen gilt in vielen Bereichen als kostengünstigste Verbindungstechnik zum Befestigen von Bauteilen und oft als einzige technisch umsetzbare Lösung. Durch eine vollflächige Verbindung des verkupferten Bolzens mit dem Untergrund wird eine sehr hohe Festigkeit der Verbindung erreicht. Dank kurzer Schweißzeit, verhältnismäßig geringer Energieaufwendung und punktueller Wärmebeeinflussung entsteht außerdem kaum Materialverzug. Dadurch kann das System auch auf vergleichsweise dünnwandigen Blechen und hitzeempfindlichen Untergründen angewendet werden kann.

Komponenten und darauf abgestimmte Montagewerkzeuge

Neben den erforderlichen Komponenten – Schweißbolzen sowie eine große Auswahl an verschiedenen Schellenkörpern und Befestigungselementen, etwa auch für Spanngurte, Kabelbinder oder Kabelschutz-Wellschläuche – bietet Stauff darüber hinaus auch Zugriff auf das darauf abgestimmte Montagewerkzeug. Dieses besteht aus Bolzenschweißgerät und Schweißpistole mit Positionierrohr, Schweißbolzenhalter und Distanzadapter. Für den Betrieb des leicht und kompakt ausgeführten Werkzeugs ist kein Starkstromanschluss erforderlich

7. Dezember 2017