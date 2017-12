Sensorloser LeanMotor

Anzeige

LeanMotor nennt Stöber seinen komplett sensorlosen Antrieb. Bei gleicher Leistung soll das Aggregat deutlich leichter und kleiner sein als ein Asynchronantrieb und günstiger und robuster als ein Servomotor. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 % könne er in der jeweiligen Leistungsgruppe die Effizienzstufe IE4 übertreffen, so der Anbieter. Konstrukteure würden damit Maschinen kompakter bauen, Anwender vom geringeren Energiebedarf und der langen Lebensdauer profitieren. Zum Einsatz kommt die neue Motorklasse zum Beispiel für dynamische Automatisierungsaufgaben in rauen Produktionsumgebungen. Der Hersteller hat den Antrieb mit den Reglern SC6 und SI6 kombiniert. Auf positionsgebende Encoder wird somit verzichtet. Da der LeanMotor komplett ohne Sensoren auskommt, ist auch nur ein Standard-Leistungskabel ohne zusätzliche Adern oder Schirmung erforderlich. Das reduziere den Aufwand für die Installation deutlich, so der Anbieter.

