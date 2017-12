Anzeige

Nach seinem Manulift DCM-Pro für Lasten bis 250 kg hat Demag sein Programm um die Baugröße DC 5 mit einer Tragfähigkeit bis 500 kg erweitert. Beide Modelle ermöglichen eine Einhandbedienung.

Während bei herkömmlichen Kettenzügen zwei Hände benötigt werden, um eine Last zu heben, zu führen und sicher zu positionieren, wird beim DC-Kettenzug in Verbindung mit dem Manulift aus dem Kran eine Handhabungseinheit für das horizontale und vertikale Bewegen von Lasten mit nur einer Hand. Denn das Steuergerät ist starr mit dem Lastaufnahmemittel verbunden.

Der Bediener führt die Last mit dem zentralen Griff und kann über integrierte Wipptaster zugleich die Last heben oder senken, ohne umzugreifen. Das ermöglicht ein zügiges, präzises und sicheres Lasthandling mit fließenden Bewegungsabläufen. Die Handkraftsteuerung D-Grip kommt ganz ohne Fahrbefehle über Schalter und Taster aus. Die Last bewegt sich nach den Vorgaben des Bedieners, der nur den Griff der Steuerung umfassen und in die gewünschte Richtung bewegen muss.

Bedienung, Sicherheits- und Komfortmerkmale entsprechen denen der kleineren Versionen für Traglasten bis 250 kg. Dazu gehören die Rutschkupplung mit Drehzahlüberwachung, die vor Überlastung schützt, sowie die vor der Kupplung platzierte Bremse, die ein Lastsacken zuverlässig verhindert.

3. Dezember 2017