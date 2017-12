Weich und doch sehr widerständig

Anzeige

Kunststoff-Distributor Ultrapolymers hat sein Portfolio an PP-basierenden TPO (thermoplastische Polyolefine) um Hiflex CA 7600 A von LyondellBasell erweitert. Dieses weiche TPO kombiniere hohe Flexibilität mit einerseits leichter Verarbeitbarkeit und andererseits hoher Dimensionsstabilität, hoher Kälte-Schlagzähigkeit und guten mechanischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen, so Ultrapolymers. Anwendungen reichen von Kabelummantelungen über Dachbahnen und Tiefzieh-Plattenware bis zu leichten Kfz-Sichtteilen mit matter Oberfläche.

Das Eigenschaftsprofil rührt von der Mikrostruktur her: Die PP-Phase ist in Form sehr kleiner Domänen in die Elastomerphase eingebettet. Diese Funktionsumkehr ermöglicht feine Gefüge und die Aufnahme hoher Anteile an Füllstoffen.

1. Dezember 2017