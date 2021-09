Flachschleifen: Kompakte Maschinenkonzepte mit intelligenter Software

Schleifmaschinenhersteller Okamoto (Halle 3, Stand GO1) präsentiert auf der EMO 2021 einen Querschnitt seines Portfolios. Zu den Highlights gehört ein neues Mitglied aus der Präzisions-Flachschleifmaschinen-Baureihe ACC-CAiQ, die aus fünf Modellen mit einer Tischgröße von 600 x 400 bis 1.000 mm x 600 mm besteht. Die kleinste Maschine der Baureihe – die ACC-64CAiQ – stellt der Hersteller jetzt in einer neuen, verbesserten Version vor. In diesen Maschinen vereint Okamoto seine langjährige Erfahrung im Bau von vibrations- und schwingungsreduzierten Fahrständerkonstruktionen mit dem modernen Steuerungskonzept „iQ“. War bisher ein hervorragendes Schleifergebnis stark von der Erfahrung des jeweiligen Bedieners abhängig, so ermöglicht die PC-basierende Steuerung mit Touch-Screen auch weniger erfahrenen Anwendern perfekte Resultate bei hoher Effizienz.

Zusätzlich zu den OGM-NCIII CNC-Rundschleifmaschinen präsentiert das Unternehmen eine Universal-Rundschleifmaschine mit zwei externen Schleifscheiben und einer internen Spindel. Die hochproduktiven und vielseitigen Präzisionsschleifmaschinen eine einfache Bedienung durch Dialogeingabesoftware gewährleisten. Umfangreiches Sonderzubehör ermöglicht an die individuellen Bedürfnisse angepasste Konfiguration.

