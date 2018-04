3D-Kameras für die industrielle Automatisierung

Anzeige

Framos (Halle 17, Stand E47) legt den Fokus auf Kameras und Industrielösungen: Eine einfache Integration von 3D-Technik in Maschinen bietet etwa die Intel RealSense-Produktsuite. Deren Technologie versetzt eine Maschine in die Lage, die Umgebung dreidimensional zu erfassen und mit ihr zu interagieren. Berührungslose Steuerung über Eye-Tracking oder Gesten- und Gesichtserkennung ermöglichen somit Automatisierungsprozesse, Überwachungsfunktionen sowie Sicherheits- und Industrielösungen. Zudem wird die industrielle Kameraserie von Smartek Vision zu sehen sein, die mit neuen Sensoren eine hohe Performance über USB 3.0 oder GigE Vision in einem kleinen, robusten Gehäuse bieten soll und auch als Boardlevel-Version verfügbar ist. Die Bildverarbeitungsexperten zeigen zudem ISVI High-Speed-Kameras mit CoaxPress-Technologie sowie 10GigE-Lösungen von Emergent Vision.

15. April 2018