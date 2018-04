Cosmo Consult stellt IoT-Szenario für Projektfertiger vor

Anzeige

Am Stand der Cosmo-Consult-Gruppe (Halle 7, Stand C40) erfährt der Besucher anhand eines Beispiels aus dem Schiffbau, wie Unternehmen mit modernen Technologieplattformen und IoT-Technologien die Zusammenarbeit mit ihren Kunden optimieren können. Der Hamburger Schiffsausstatter Becker Marine Systems setzt auf den Schiffen seiner Kunden mit Sensoren ausgestattete intelligente Ruder ein. Die Sensoren überwachen im laufenden Betrieb das Verhalten der Ruder und stellen die Zustandsinformationen in der Microsoft Azure Cloud zur Verfügung. So wird eine vorausschauende Wartung ermöglicht, heißt es. Bei der Montage und Wartung setzt man ebenfalls auf IoT-Technologien des Microsoft Dynamics-Partners, um benötigte Teile zu orten und den Einbau zu dokumentieren. Ein weiterer Vorteil der digitalisierten Abläufe ist laut des Anbieters die höhere Transparenz über Projektverlauf und -status.

3. April 2018