Die Spannung wird sicher abgeschaltet

Balluff hat sein Smart Vision Solutions Programm um 16 kompakte Industrial Cameras (BVS CA) erweitert. Sie sind die ideale Lösung, wenn Objekte aus mehreren Blickrichtungen gleichzeitig zu prüfen sind. Sie sind als GigE-Vision- und USB3-Vision-Varianten erhältlich und werden in Kombination mit einem externen Industrial Controller betrieben.

Zudem präsentiert der Hersteller intelligente Sensorik für die smarte Fabrik: Wie moderne Produktionskonzepte und Industrie-4.0-Lösungen von intelligenten Sensoren profitieren können, ist anhand von zwei neuen Optosensoren zu sehen. Diese Multitalente vereinen verschiedene Messprinzipien in einem Gerät und liefern neben dem Schaltsignal über IO-Link auch Informationen zum Sensorstatus und zu den aktuellen Umgebungsbedingungen.

Neues werden die Besucher auch im erweiterten Safety-Portfolio finden, darunter zum Beispiel ein vom TÜV zertifiziertes All-in-one-E/A-Modul mit sicher abschaltbarem Aktorsegment. An den robusten IO-Link-E-/A-Hub in Schutzart IP67 mit zwei galvanisch getrennten Segmenten lassen sich sowohl Sensoren als auch Aktoren anschließen. In Verbindung mit einem externen Safety-Gerät kann die Versorgungsspannung des Aktorsegments sicher abgeschaltet werden, um Sicherheitsfunktionen bis SIL2 gemäß EN62061 umzusetzen.

5. April 2018