Econ mit neuen Report- und Analyse-Funktionen

Econ Solutions zeigt auf dem Gemeinschaftsstand Digital Energy (Halle 12, Stand D45) neue Report- und Auswertungs-Möglichkeiten für sein Energiemanagement-System.

Das Update der Energiemanagement-Software Econ3 bietet Nutzern laut Hersteller noch mehr Optionen und Auswertungsmöglichkeiten. So lassen sich für ein einfacheres Energieverbrauchs-Controlling mit der neuen Abweichungsfunktion die Verbräuche in zwei Zeitbereichen vergleichen. Econ3 meldet voll automatisch, wenn der Verbrauch des aktuellen Monats um mehr als einen definierten Prozentsatz vom Verbrauch des Vormonats abweicht. So entsteht ein Frühwarnsystem, das auf unmittelbaren Handlungsbedarf aktiv hinweist.

Energierelevante Maßnahmen, die Nutzer in Econ3 erfassen, lassen sich jetzt nach Status und Fälligkeit sortieren. So können diese nach Gebäude, Bauteil, Bereich oder Medium klassifiziert und sortiert werden. Zudem lassen sich alle abgeschlossenen Maßnahmen herausgefiltern und als PDF-Datei abspeichern. Dies erleichtert die Arbeit der Energiemanager im Rahmen des ISO-50001-konformen Energiemanagementsystems.

In den Berichten zum Tages-, Wochen- und Monatsverbrauch lässt sich auch die Maximalleistung anzeigen. Damit können schneller Auffälligkeiten beim Energiebezug identifiziert und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

12. März 2019