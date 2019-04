Ein ganzes Roboter-Rudel

Anzeige

Zu den Highlights bei Fanuc (Halle 17, Stand A42) zählen kollaborative Roboter. Gezeigt werden die aktuellen Modelle in unterschiedlichen Varianten unter anderem in Kombination mit integrierter Bildverarbeitung. Zu sehen sind beispielsweise der R-1000iA mit Spot-Welding-Paket, die neuen Scaras, der Lackierroboter P-40iA und eine Reihe von modifizierten Modellen. Neu ist auch der „iR Programmer“, mit dessen Hilfe das Setup und die Programmierung von Robotern erleichtert werden. Dabei handelt es sich um ein Software-Interface, das auf Tablets oder Notebooks läuft. Ursprünglich für den Einsatz an den neuen Scara-Robotern entwickelt, ist die Programmiersoftware nun für alle Roboter freigegeben. Entwicklungsansatz war eine preiswerte, einfache Programmiermöglichkeit. Gerade im Betriebsalltag kann ein Tablet-PC aufgrund seines geringeren Gewichts die Arbeit erleichtern.

1. April 2019

