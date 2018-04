Erfassung und Analyse von Maschinendaten

Anzeige

Schneider Electric treibt mit EcoStruxure den digitalen Wandel voran: Die Lösungsarchitektur ermöglicht Konnektivität auf allen Produktionsebenen.

Mit EcoStruxure will Schneider Electric (Halle 11, Stand C58) seine Vorreiterrolle im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0 unterstreichen. Die Lösungsarchitektur verbindet die drei Technologiekernbereiche vernetzte Produkte, Edge Control sowie Apps, Analysen und Services in einer ganzheitlichen Architektur und ermöglicht so die durchgängige Konnektivität auf allen Ebenen moderner Fertigungsbetriebe.

Produkte mit integrierten intelligenten Messgeräten und Sensoren wie der Leistungsschalter Masterpact MTZ oder die Frequenzumrichter der Altivar Process-Serie ermöglichen die Erfassung dedizierter Maschinen- und Anlagedaten, die dann auf Edge Control-Ebene mittels Steuerungsplattformen lokal oder in der Cloud gesammelt werden. Digitalisierungslösungen wie die EcoStruxure Asset Advisor-Software sollen anschließend Monitoring sowie Datenanalyse und -auswertung sicherstellen – und so die Brücke von Big Data zu Smart Data schlagen. So können Prozess- und Energiedaten etwa standortunabhängig und jederzeit abgerufen werden, um Fehlerpotenziale frühzeitig zu erkennen.

Kunden erhalten so einen Echtzeit-Einblick in den gesamten Lebenszyklus des Betriebes, können Optimierungen vornehmen und alle Mehrwerte der Digitalisierung nutzen. Die EcoStruxure-Architektur soll dabei mit offenen Standards die langfristige Kompatibilität mit übergeordneten Software-Plattformen, Schnittstellenanforderungen und Industriestandards sicherstellen.

18. April 2018