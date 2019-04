Flexible Assistenten

Anzeige

Welche neuen Aufgaben kommen hinzu? Welche können Roboter übernehmen und wie arbeiten Menschen und Roboter zusammen? Antworten auf diese Fragen und weitere Praxislösungen erforscht Festo (Halle 15, Stand D11) gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie im Projekt „Arbeit in der Industrie der Zukunft“ (ARIZ). Der Schwerpunkt liegt neben der Sicherheit vor allem auf der Wirtschaftlichkeit. Ziel ist es, einen flexiblen Produktionsassistenten in sicherer Mensch-Maschine-Kooperation aufzubauen. So kann der Demonstrator an wechselnden Arbeitsplätzen eingesetzt werden und Mitarbeitern monotone, einseitige Aufgaben abnehmen. Ein weiteres Projektziel ist, die Qualifizierungsbedarfe der Mitarbeiter abzuleiten. Festo Didactic entwickelt dafür ein Lernsystem.

3. April 2019

