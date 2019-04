Flexiblere Intralogistik

Anzeige

Den Innovationshürden im Bereich der Anwendung von Servicerobotik in der Logistik will das ZAFH Intralogistik – Kollaborative Systeme zur Flexibilisierung der Intralogistik – an der Hochschule Reutlingen (Halle 2, Stand A18) entgegenwirken. Dabei werden Ideen mit Hilfe eines Baukastensystems aus Komponenten, Dienstleistungsangeboten, Plattformen zum Austausch von Hard- und Softwaremodulen, Dokumentationen und Evaluationstools arbeitsteilig umgesetzt. Des Weiteren sinkt mit der Fokussierung auf Bedarfe der Anwendungsdomäne Logistik der Integrationsaufwand, sodass zukünftige Logistiklösungen leichter integriert werden können. Die Ergebnisse werden in Demonstratorszenarien illustriert.

2. April 2019