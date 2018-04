Fraunhofer ISE zeigt Testzelle für PEM-Elektrolyse

Anzeige

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Halle 27, Stand C58) zeigt eine Labor-Testzelle für die PEM-Wasserelektrolyse. Die funktionsfähige Zelle ist bis 50 bar druckdicht und dient vor allem zur Untersuchung von Membran-Elektroden-Einheiten für die Wasserstoff- und Sauerstofferzeugung mittels Elektrolyse. Die integrierten Referenzelektroden für Anode und Kathode seien ein Alleinstellungsmerkmal, so das Institut. In weiterführenden Versionen können auch die Anpresskraft gezielt eingestellt werden. Die Gaserzeugung erfolgt auf elektrochemischen Wege. Auf der Anode wird reines Wasser zugeführt. Durch Anlegen einer DC-Quelle von mindestens 1,5 V wird das Wasser elektrochemisch in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten.

13. April 2018