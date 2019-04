Hannover Messe zeigt smartes Energiemanagement

Anzeige

Digitalisierung Dieist der Schlüssel zur Energieeffizienz und ein Schwerpunktthema auf der Integrated Energy. Die Aussteller zeigen in den Hallen 11 bis 13, 27 und auf dem Freigelände neben Software auch intelligente Stromzähler.

Markus Strehlitz

Energie achtsam einsetzen, Energiefresser aufspüren und Verbesserungsmaßnahmen ergreifen – so lautet das Credo von Ingsoft, einem Anbieter von Energiemanagement-Software. Heutiges Energiemanagement ist dabei laut Ingsoft weit mehr als nur das digitale Erfassen oder Visualisieren von Daten. Eine entsprechende Software muss auch alle relevanten, angrenzenden Prozesse digitalisiert einbinden können – beispielsweise das Facility Management.

Die Digitalisierung ist der Schlüssel zur effizienten Nutzung von Energie. Diese Erkenntnis steht im Mittelpunkt der Integrated Energy. Die Aussteller präsentieren vorwiegend digitale Lösungen – für die industrielle Produktion ebenso wie für den Gebäudebereich oder die öffentliche Infrastruktur.

„Wir wollen die Energieversorgung revolutionieren“

Die Ziele sind hoch gesteckt. „Wir wollen die Energieversorgung revolutionieren“, sagt zum Beispiel Simon Poos, Junior Sales Manager beim Startup Gridx. Sein Unternehmen hat ein IoT-Edge-Gateway namens Gridbox sowie ein entsprechendes Betriebssystem entwickelt. Damit sollen sich IoT-Lösungen (Internet der Dinge) im Energiebereich sicher und effizient umsetzen lassen.

Mit der Gridbox können alle angeschlossenen Geräte rund um die Uhr überwacht werden. Warnmeldungen und detaillierte Fehlerbeschreibungen garantieren laut Anbieter schnellen Support und Fehlerbehebung über Remotezugriff.

Auch bei Flowchief steht Energiemanagement im Mittelpunkt. Der Anbieter entwickelt im Austausch mit Ingenieurbüros angepasste Energiemanagement-Systeme für Unternehmen beispielsweise in der Chemie oder in der Abwasseraufbereitung.

Leitmesse Integrated Energy stellt Energiemanagement in den Fokus

Auf der Integrated Energy zeigt Flowchief am Digital-Energy-Gemeinschaftsstand seinen so genannten E-Gem – eine direkt im Browser abrufbare Energiemanagement-Software. Diese soll dem Nutzer dessen Energieverbräuche transparent darstellen – egal wo er sich aufhält.

Das vorrangige Ziel solcher und anderer Lösungen ist natürlich, Energie in möglichst großem Maß einzusparen. „Unsere Kunden identifizieren durch unsere Software Energieeinsparpotenziale von fünf bis zu 30 Prozent ohne den Klimakomfort dadurch zu reduzieren“, verspricht zum Beispiel Stefan Hindrichs, Geschäftsführer von Synavision – einem Anbieter von Software für intelligente Überwachung von Automationsfunktionen der Gebäudetechnik.

Die Voraussetzung für ein effektives Energiemanagement sind intelligente Stromzähler – also Smart Meter. „Die Gebäudeautomatisierung und damit die gesamte Energietechnik können nur dann wirklich funktionieren, wenn alle Netzzähler die Verbrauchsstände auch digital übermitteln können und dadurch ein effizientes Energiemanagement gewinnbringend möglich wird“, erklärt Hans-Jürgen Schmitt, Geschäftsführer von PCVue Solutions.

Ebenfalls Schwerpunkt auf der Hannover Messe 2019: Smart Meter

Smart Meter bilden daher ebenfalls einen Schwerpunkt auf der Messe. So hat beispielsweise B+G E-Tech intelligente Stromzähler in verschiedenen Varianten im Angebot. „Die Nachfrage wächst, unsere Kunden reichen vom Endverbraucher bis zur Industrie“, sagt Geschäftsführer Mathias Bruchholz.

Smart Meter sind auch in Schweden, dem diesjährigen Partnerland der Hannover Messe, ein wichtiges Thema. Dort ist der Roll Out des Smart Metering bereits abgeschlossen. Für das skandinavische Land sind Flexibilisierung und Digitalisierung die Schlüssel zur Umstellung des Energiesystems auf 100 % erneuerbare Energie.

„Betrachtet man den Bereich Übertragung, so sind intelligente Netze unverzichtbar für die Energieversorgung der Zukunft“, sagt Verena Adamheit, die in der Deutsch-Schwedischen Handelskammer als Projektleiterin für die Präsenz der Schweden auf der Hannover Messe zuständig ist. „Auch zur Steigerung der Energieeffizienz muss das Potenzial digitaler Lösungen sowohl in der Industrie als auch im Gebäudebereich voll ausgeschöpft werden. Dies gilt nicht weniger für den Transportsektor und das Thema Speicherung – im Gegenteil, eine zunehmende Elektrifizierung der Gesellschaft wird ohne digitale Lösungen ausgebremst.“

Preis für Energieeffizienz Um das Thema Energieeffizienz weiter voranzubringen hat die Deutsche Messe den Industrial Energy Efficiency Award ins Leben gerufen. Damit sollen herausragende Prozesse der Industrie in Bezug auf Energieeffizienz sowie deren Anwendungen identifiziert und prämiert werden. Zielgruppen der neuen Auszeichnung sind sowohl Hersteller mit energieeffizienten Lösungen im Produktionsprozess als auch deren Nutzer – das heißt Betreiber von energieeffizienten Lösungen. Im ersten Jahr werden jeweils zwei Preise in den Bereichen Industrie und Energiewirtschaft vergeben, dabei werden jeweils ein KMU und ein Großunternehmen prämiert. Die Preisübergabe erfolgt am 2. April 2019 im Rahmen der Hannover Messe.

3. April 2019