Jetzt mit Cloud-Anschluss

In Hannover wartet Stauff (Halle 21, Stand F23) mit einer Premiere auf: Die jüngste Generation der Maschinen für die Vor- und Fertigmontage von Schneidringen sowie die Umformmaschinen für Stauff Form werden künftig standardmäßig mit einer integrierten Anbindung an eine von Stauff bereit gestellte Cloud geliefert. So können Software-Updates und Parametersätze online übermittelt, Fehlfunktionen im Sinne von Predictive Maintenance rasch erkannt und behoben werden. Realisiert wird diese Lösung mit einer integrierten SIM-Karte, die in sämtlichen Industrieregionen der Welt genutzt werden kann. Vorhandene Maschinen können laut Anbieter ohne großen Aufwand mit dem Modul nachgerüstet werden.

27. März 2019