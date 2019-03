Lapp zeigt serienmäßige Leitung für Gleichstrom

Anzeige

Die Ölflex DC 100 ist laut Lapp (Halle 11, Stand C03) die weltweit erste serienmäßige Leitung für industrielle DC-Anwendungen. Auf der Leitmesse zeigt der Anbieter noch weitere Varianten des Produkts.

In Fabriken, in Rechenzentren und sogar in Haushalten: Elektrische Energie könnte in Zukunft mit Gleichstrom (DC) übertragen werden. Viele elektrische Verbraucher von der LED-Leuchte über Industrieantriebe bis zum Elektroauto konsumieren eigentlich Gleichstrom. Bei den Wandlungsvorgängen zwischen Wechselstrom und Gleichstrom entstehen jedoch große Energieverluste.

Lapp hat daher eine serienmäßige Leitung eigens für DC-Anwendungen entwickelt: die Ölflex DC 100. Auf der Hannover Messe zeigt Lapp weitere Varianten des Produkts – darunter eine Leitung für die Ansteuerung von Servoantrieben sowie eine Leitung mit TPE-Isolierung, die sich besonders für den bewegten Einsatz in Energieketten eignet.

Daneben hat Lapp ein Forschungsprojekt in Kooperation mit Professor Frank Berger von der Technischen Universität Ilmenau gestartet. Dabei geht es um die Frage, ob sich gängige Wechselstrom-Leitungen genauso gut für Gleichstrom eignen.

Die Tests zeigen: Das elektrische Feld einer Gleichspannung wirkt anders auf die Kunststoff-Isolierung einer Leitung als ein Wechselspannungsfeld. Für abschließende Empfehlungen sei es zwar noch zu früh, so Berger. „Es zeichnet sich bereits ab, dass für bestimmte Anwendungen unter Gleichstrom tatsächlich andere Materialien gefordert sein werden als in Wechselstrom-Anwendungen.“

21. März 2019

