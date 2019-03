MES für flexiblen Einsatz

Anzeige

GFOS zeigt in Hannover sein MES, das individuell an Anforderungen des Kunden angepasst werden kann. Außerdem wird das IT-Haus seine neuen Smart Solutions erstmals präsentieren.

Der IT-Anbieter GFOS (Halle 7, Stand B26) hat in Hannover sein Manufacturing Execution System gfos.MES im Gepäck. Dieses erfüllt laut des Essener Spezialisten alle Anforderungen an ein modernes MES gemäß der VDI-Richtlinie 5600 und ist in allen Industrieunternehmen flexibel einsetzbar. Das System eignet sich beispielsweise zur Betriebs- und Maschinendatenerfassung, für das Betriebsmittelmanagement – etwa in der Instandhaltung –, zur Feinplanung und -steuerung, zur Leistungsanalyse und zur Leistungslohnermittlung, ebenso wie für die Materialflusssteuerung und Personaleinsatzplanung sowie zum Qualitätsmanagement. Mit dem System bietet das Unternehmen laut eigenen Angaben die Möglichkeit, echtzeitnahe Informationen bereitzustellen, dynamisch auf Vorgänge zu reagieren und übergreifende Optimierungen im Sinne von Industrie 4.0 durchzuführen. Zudem kann es kundenindividuell an Wünsche angepasst werden.

Des Weiteren wird das Softwarehaus auf seinem Messestand seine neuen „Smart Solutions“ vorstellen. Damit soll auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die digitale Transformation ermöglicht werden.

