Rauchgastemperatur mit fokussierter Optik messen

Anzeige

Um die Rauchgastemperatur im Brennraum zu messen, bietet Heitronics (Halle 11, Stand E38) eine fokussierte Optik an, die nur ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm zwischen den Stegen benötigt. Damit entfallen Ausbiegungen in der Flossenwand. Die Thermometer erfassen die Gastemperatur schnell und zuverlässig und unterliegen keiner Alterung. Die Vorteile: vereinfachte Montage, kompakter Aufbau, geringer Wartungs- und Kalibrieraufwand sowie die Langzeitstabilität. Zur Konfiguration gehören der Strahlungsthermometer KT19.69 II, der Detektortyp C, die Optik S922 und ZR2, der Fokusabstand 4,6 mm und 494 mm sowie das Adapterset B4 L, B7 und B2J-LI.

9. April 2018