SPE geht in Serie

In der Automatisierungstechnik wächst das Interesse an Single Pair Ethernet-Technologie (SPE). Harting (Halle 11, Stand C13) liefert dazu die nach IEC normierten Schnittstellen und zeigt in Hannover erste Serienprodukte.

Damit will der in Espelkamp ansässige Hersteller von Verbindungstechnik den Schritt vom Technologietrend zur realen Anwendung und kundenspezifischen Lösung wagen.

Am Messestand gibt es dazu die erste IP 20-Schnittstelle aus Steckverbinder und gewinkelter Leiterplattenbuchse zu sehen. Kernelement dieser neuen T1 Industrial Reihe von Harting ist ein einheitliches SPE-Steckgesicht, das für alle Gehäuse-Varianten von IP 20 bis zu IP 65/67 verwendet werden kann. Der Hersteller hat sein Steckverbinder-Konzept entsprechend künftiger Anforderungen angepasst und kann sowohl 1 GBit/s für kürzere Strecken als auch 10 Mbit/s für die weiten Distanzen mit einem einheitlichen Steckgesicht realisieren, heißt es.

Auch aus dem Bereich der schweren Steckverbinder wartet die Technologiegruppe mit Neuigkeiten auf: Der Han 1A ist ein neuer kompakter und robuster Rechtecksteckverbinder, der mit bis zu zwölf Kontakten Daten, Signale und Leistung übertragen kann. Er besteht aus Hochleistungskunststoff, ist leicht und beansprucht nur wenig Bauraum. Aufgrund seiner Modularität und einer Vielzahl unterschiedlicher Einsätze eignet er sich nach eigenen Angaben insbesondere für Bereiche, in denen viele kleine Antriebe, Sensoren und Geräte versorgt werden müssen.

21. März 2019