Steuerungsplattform von Baumüller kombiniert SPS mit PC-Eigenschaften

Anzeige

Der Nürnberger Antriebs- und Automatisierungsspezialist Baumüller präsentiert auf der digitalen Hannover Messe seine neue Steuerungsplattform b maXX PLC. Die Plattform kombiniert laut Anbieterangaben Eigenschaften von Industrie-PCs und PLC-Steuerungen und ist in zwei Varianten erhältlich: Die b maXX PLC mc steuert Motion-Control-Anwendungen und ermöglicht in Kombination mit den herstellereigenen Technologiebibliotheken eine schnelle Umsetzung von hochperformanten Automatisierungsaufgaben. Mit der Industrie-4.0-Variante b maXX PLC IoT können Daten direkt an der Maschine gesammelt, vorverarbeitet und an weitere Endgeräte wie die Cloud ausgegeben werden. So können etwa neue Geschäftsmodelle wie „pay per x“ realisiert werden. Beide Varianten sind in der gleichen Bauform erhältlich und verfügen über eine IEC-61131–3-Umgebung zur Realisierung anspruchsvoller Steuerungsaufgaben in „harter“ Echtzeit.

Kompakte Steuerung von Baumüller mit hohen Leistungsreserven

Das System ist mit einem Maß von 110 x 90 x 35 mm kompakter als die bisherige Steuerungslösung. Die b maXX PLC mc basiert auf einem Intel x86 CPU-System, ist universell für nahezu jede Automatisierungsaufgabe einsetzbar und kann flexibel montiert werden. Außerdem benötige sie nur wenig Platz im Schaltschrank und eignet sich für die Hutschienenmontage.

Durch die Kombination aus SPS und PC können laut Baumüller neben den eigentlichen Steuerungsaufgaben zusätzlich die Möglichkeiten des Windows-Betriebssystems genutzt werden. Durch die Verwendung von Multicore-Prozessoren der Intel Atom-Reihe und die Aufteilung in ein Echtzeit- und ein Windows-Betriebssystem, welche beide unabhängig voneinander arbeiten, können Anwendungen realisiert werden, die früher mindestens zwei Systeme erfordert haben, heißt es. Typisches Beispiel hierfür ist die Maschinenvisualisierung. Dies spart Platz im Schaltschrank, reduziert die Komplexität und Kosten im After-Sales-Bereich zum Beispiel die Ersatzteilhaltung.

Die b maXX PLC mc überzeugt zudem durch eine hohe Anwenderfreundlichkeit, zum Beispiel durch die von außen werkzeuglos wechselbare Batterie für die Echtzeituhr. Gleichzeitig wird über einen sehr schnellen nichtflüchtigen Speicher – NVRAM – auch bei Spannungsausfall eine sichere Datenhaltung ermöglicht.

IoT Connectivity

Die b maXX PLC IoT erweitert die Baumüller-Steuerung um IoT-Funktionalitäten. Sie ist laut Anbieter die ideale Lösung zur Vernetzung und Steuerung von Maschinen und Maschinenmodulen bis hin zu einzelnen Automatisierungskomponenten. Auf der b maXX PLC IoT ist zusätzlich die Software Node-RED implementiert. So lassen sich individuelle Parametrierungen zur Analyse von Daten bis hin zur Erstellung eigener Dashboards vornehmen. Durch den verfügbaren MQTT-Baustein lassen sich Daten in verschiedene Clouds schicken; unabhängig vom jeweiligen Cloud-Anbieter. Ebenfalls enthalten ist ein OPC-UA-Baustein, mit dem die Interoperabilität auf Maschinenebene sicher gestellt sei.

Es können Daten von Devices verschiedener Hersteller verarbeitet werden. Daten von Baumüller-Produkten, wie beispielsweise die eines b maXX-Umrichters, können parallel zum Feldbus über das interne Protokoll und damit über die Service-Schnittstelle ausgegeben werden. Durch die erweiterten Funktionen kann so die Konnektivität von Baumüller-Geräten, wie etwa mit der b maXX PLC IoT, via OPC UA mit anderen Automatisierungskomponenten hergestellt werden, heißt es.

www.baumueller.com

Kontakt:

Baumüller Nürnberg GmbH

Ostendstraße 80–90

90482 Nürnberg

Tel.: +49 9115432–0

E-Mail: marketing@baumueller.com

www.baumueller.com