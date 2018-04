Deutsch-türkische Zusammenarbeit

Anzeige

Hannover Messe Auch dieses Jahr werden sich der Verband Turkish Machinery und die türkische Maschinenbaubranche auf derpräsentieren. Dabei geht es um Wachstum und die internationale Kooperation.

Die türkische Maschinenbauindustrie konnte in den letzten 15 Jahren sowohl in den Bereichen der Produktion, Export, Investitionen, Beschäftigung als auch im Bereich der Forschung und Entwicklung Wachstum verzeichnen und bildet damit weiter den Motor der türkischen Wirtschaft. Türkische Unternehmen arbeiten zusammen mit Wirtschaftsorganisationen und Verbänden aus Forschung und Entwicklung am Ausbau des Sektors.

Besondere Bedeutung beim Voranbringen des Sektors haben die Ziele der Exportsteigerung, der Produktdiversifizierung in den Unterbranchen, der Erhöhung der Wertschöpfung bei Produktion und Export, der Investitionen in Technologien und neue Partnerschaften sowie der Produktweiterentwicklung und Leistungen im oberen-mittleren sowie Hochtechnologiesegment.

Die Wirtschaftakteure bewerten die bereits seit vielen Jahren ausgebauten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei als äußerst wichtig. Die Union der Türkischen Maschinenexporteure (MAIB) vertritt mit seinen derzeit etwa 8 000 Mitgliedsunternehmen alle exportierenden türkischen Maschinenbauunternehmen.

Als Ansprechpartner in Deutschland legt Turkish Machinery (Halle 3, Stand H23) das Augenmerk auf die Intensivierung der deutsch-türkischen Zusammenarbeit, auf die Generierung von Kooperationen, auf die Förderung des Technologietransfers sowie auf gemeinsame Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung.

In der operativen Umsetzung von Kooperations- und Zusammenarbeitsideen kann Turkish Machinery deutschen Unternehmen bei der Identifizierung von Kooperationspartnern, beim Zugang zu Informationen für und über die türkische Maschinenbauindustrie, bei Ansiedlungs- und Markteintrittshilfen sowie bei Sourcing-Prozessen unterstützen.

14. April 2018