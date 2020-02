Die Fördertechnik von FAB schafft 33 Paletten in vier Minuten

Anzeige

FAB Fördertechnik und Anlagenbau (Halle 1, Stand D44) hat eine individuell konfigurierbare Fördertechnik-Lösung zur automatisierten Be- und Entladung von LKW entwickelt. Damit ist ein Sattelauflieger mit 33 Paletten innerhalb von vier Minuten entladen. Das System besteht aus zwei Hauptkomponenten: Auf einer automatisierten Pufferstrecke im Lager, die sich mit individueller Auslegung an die Fördertechnik anbinden lässt, wird das Transportgut bis zum Andocken eines LKW an der Laderampe bereitgestellt. Auf der Ladefläche ist eine angepasste Fördertechnik integriert. Die Fördertechnik an der Rampe und auf der Ladefläche ist frei wählbar.

Kontakt:

FAB Fördertechnik und Anlagenbau GmbH

Daimlerstraße 9–11

79761 Waldshut-Tiengen

Jutta Kreider

Tel. +49 7741 9676–0

E-Mail: j.kreider@fab.gmbh

Webseite: www.fab.gmbh

25. Februar 2020

