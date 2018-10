Prozesse automatisieren und digitalisieren

Anzeige

Industrie 4.0, BigData, Connectivity, Batch Size 1, Traceability – all dies sind Schlagworte, die für Effizienz, Transparenz und Flexibilität stehen sollen. Was steckt aber technisch dahinter und wie kann man beispielsweise schon heute die Web-Server-Technologie im Rahmen von Industrieanwendungen, wie bei der industriellen Bauteilreinigung, einfacher und effizienter einsetzen? Stäubli (Halle 5, Stand A14) zeigt mit Hilfe eines TX2-CS9-Industrie-Roboters wie einfach Prozess- und Equipment-Daten zur Verfügung gestellt werden können und wie individuell und zielbezogen diese Daten definiert und editiert werden können. Darüber hinaus wird informiert, wie flexibel Bedien- und Teach-Oberflächen an die jeweiligen Produktionszwecke und Mitarbeiterprofile angepasst werden können und wie hilfreich „smarte Daten“ für eine nachhaltige Produktion sein können.

1. Oktober 2018