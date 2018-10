Sauberkeit fertigungsnah qualitativ und quantitativ messen

Anzeige

Mit Vidam bietet Treams (Halle 5, Stand D40) ein vollautomatisches Sauberkeitsmessgerät zum fertigungsnahen, qualitativen und quantitativen Nachweis chemisch-filmischer Verunreinigungen auf Bauteiloberflächen an. Die Ausgabe der Ergebnisse in Gramm pro Fläche ermöglicht die einfache Festlegung von Grenzwerten. Durch den Einsatz von Datenbanken können die Verschmutzungen sogar identifiziert werden. Zusätzlich umfasst das Portfolio modular aufgebaute Ausheizöfen zur Trockenreinigung von Bauteilen (Vobos-Serie). Mittels hauseigener Geräte ist das Unternehmen außerdem in der Lage, Prozesskettenanalysen als Dienstleistung anzubieten. Die langjährige Erfahrung wird in Schulungen weitergegeben.

2. Oktober 2018