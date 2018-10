Wahl des richtigen Reinigers

Anzeige

Im Mittelpunkt der Präsentation von SurTec (Halle 3, Stand C15) stehen wässrige Reinigungssysteme. Während für einfache Zwischenreinigungsprozesse Einkomponenten- oder auch Niedrigtemperaturreinigungssysteme zum Einsatz kommen, stellt die erweiterte Zwischenreinigung, beispielsweise vor Wärmebehandlungsprozessen deutlich höhere Anforderungen. An dieser Stelle müssen oftmals große Mengen an Öl entfernt werden und die Aufbereitung erfolgt über Ölabscheider oder Membranfiltration. Bei der Endreinigung handelt es sich meist um Feinst- und Präzisionsprozesse. Der modulare Reinigeraufbau ermöglicht die Anpassung an die Anlagentechnik: Je nach Verfahren wird das geeignete Tensid zum jeweils gleichen Grundreiniger dosiert.

1. Oktober 2018