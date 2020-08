Anzeige

Mit seinem preiswerten Robotersystem „Horst“ will der Hersteller fruitcore robotics eine Automatisierung auch dort ermöglichen, wo sonst aus Kostengründen kein Roboter eingesetzt werden würde.

„Horst“ steht für Highly Optimized Robotic Systems Technology und ist ein Sechsachs-Robotersystem, das technische Innovationen in der mechanischen Kinematik mit einer intuitiv bedienbaren Software vereint. Zum Roboterarm gehören eine Sicherheitssteuerung, das Bedienpanel und die Software. Durch den Aufbau mit Viergelenkketten bietet das Modell ein optimales Verhältnis von Reichweite und Traglast. So lassen sich Lasten bis maximal 5 kg bei einer Reichweite von 905 mm bewegen. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei beachtlichen 0,05 mm. Der geräuscharme und ergonomisch durchdachte Roboter ist in kurzer Zeit montiert und eingerichtet. Die intuitive Programmierung erfolgt über eine grafische Benutzeroberfläche. So lassen sich Automatisierungsaufgaben ohne Fachkenntnisse in weniger als einer Stunde umsetzen.

Das attraktive Preis-Leistung-Verhältnis wird möglich durch den Einsatz von Schrittmotoren mit Planetengetriebe. Die Investition liegt bei etwa der Hälfte in Relation zu vergleichbaren Modellen. Als günstige Alternative kommt das Modell auch in Bereichen zum Einsatz, wo sonst aus Kostengründen kein Roboter angeschafft werden würde. Die Lösung kann in unterschiedlichen Branchen wie Automotive, Medizintechnik, Elektrotechnik und Prüftechnik eingesetzt werden. (us)

