Motoren jetzt auch mit „Ethernet-Feldbus“

Die jetzt mit einer Ethercat-Schnittstelle ausgestatteten ECI-63 Innenläufermotoren aus dem modularen Antriebssystem von EBM-Papst (Halle 1, Stand 324) feiern auf der SPS in Nürnberg Premiere.

Komplexe IT-Lösungen lassen sich vermeiden

Ethercat kombiniert die Vorteile von Ethernet basierter Kommunikation mit der Einfachheit der klassischen Feldbussysteme. Dadurch können komplexe IT-Lösungen vermieden werden Innerhalb der ECI-Baureihe sind Antriebe mit integrierter Bus-Schnittstelle unter dem Begriff K5-Elektronikfunktionalität bereits seit einiger Zeit etabliert. Nun können die Innenläufermotoren zusätzlich über Ethercat angesprochen werden. Dazu hat der Anbieter eine performante Schnittstellenelektronik inklusive Multiprotokoll-Chip im Antriebsgehäuse ergänzt. Die Vorteile für dezentrale Antriebe liegen laut Angaben vor allem bei der Synchronisation mehrerer Achsen, dem reduzierten Integrationsaufwand und einer platzsparenden Konstruktion in der Maschine.

Laufräder aus hochfestem, glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff

Mit im Messegepäck führt EBM-Papst auch die Radialventilatorenbaureihe RadiPac. Deren Laufräder bestehen nun aus hochfestem, glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff. Strömungsverluste konnten so drastisch reduziert sowie die Energieeffizienz und Geräusche weiter verbessert werden.

Die erreichbare statische Druckerhöhung liegt dabei bei über 2000 Pa, während die Geräuschentwicklung um bis zu 7 dB(A) im Vergleich zum Vorgänger gesunken ist. Um verschiedenen Einbausituationen gerecht zu werden, ist die RadiPac-Baureihe in einer Standard- und einer Kurzversion verfügbar. Beide Varianten sind als Motor-Laufrad-Kombination oder als einbaufertige Plug&Play-Lösung mit Tragspinnenkonstruktion erhältlich.

Diagonallüfter ermöglicht 50 % mehr Luftleistung bei 6 dB(A) geringerer Lautstärke

Mit dabei ist auch der Diagonallüfter DiaForce mit integriertem DC-Motor, der 50 % mehr Luftleistung bei 6 dB(A) geringerer Lautstärke ermöglicht.

Sein Erfolgskonzept liegt in der Geometrie von Laufrad und Gehäuse. Die Charakteristik liegt dabei zwischen Axial- und Radialventilator. Beim Diagonallüfter DiaForce erfolgt das Einsaugen und Ausblasen in axialer Richtung. Durch seine Geometrie können Verwirbelungen reduziert und der Druckaufbau erhöht werden. Mit diesen Leistungsmerkmalen ist der DiaForce bereits heute den zukünftigen Anforderungen der Elektronikkühlung gewachsen. Mögliche Anwendungsbereiche sind etwa in Rechenzentren oder Basisstationen für den Mobilfunk, für autonomes Fahren oder bei der künstlichen Intelligenz.

