Anzeige

Gerade mal so groß wie ein Kaffeebecher, aber ausgestattet mit mehreren Sensoren. Das ist das mobile Alarmgerät Spexor. Es warnt seine Nutzer vor Einbrüchen, indem es sowohl Bewegungen, Geräusche als auch Veränderungen des Luftdrucks in einem Umfeld von rund 5 m erkennt. Das mobile Alarmgerät von Bosch kann laut Anbieterangaben an nahezu jedem Ort und für zahlreiche Anwendungen flexibel eingesetzt werden.

Dank leistungsstarkem Akku bleibt es über mehrere Wochen aktiv und mit Software-Updates immer auf dem neusten Stand. In Zukunft sollen weitere Zusatzfunktionen für das bestehende Gerät bereitgestellt werden. So soll es auch Brände und gefährliche Gase feststellen können.

Die Inbetriebnahme ist dabei denkbar einfach: App herunterladen, QR-Code scannen, Spexor mit der App einrichten und los geht’s.

Laut Entwickler habe Spexor hochpräzise Sinne, die alle intelligent miteinander kombiniert werden. Dadurch kann er Einbrüche verlässlich erkennen. Ein Fußball, der gegen die Scheibe prallt, löst aber keinen Alarm aus. Hier kann Spexor unterscheiden.

Hier kann Spexor für 249,95 gekauft werden.