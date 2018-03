Der nächste smarte Assistent

Anzeige

Im Frühjahr 2018 wird Apples HomePod auch in Deutschland erhältlich sein. In ersten Tests punktet der Lautsprecher mit eingebauter KI mit einer guten Soundqualität, Siri als Gehirn des HomePods scheint im Vergleich zu Alexa und Co. jedoch noch ausbaufähig zu sein. Das Gerät kann Befehle ausführen oder Smarthome-Funktionen steuern.

Außerdem kann man sich den aktuellen Wetter- oder Fußballbericht ansagen lassen, Nachrichten verschicken und sich über Apple Musik oder andere Streaming-Dienste wie Deezer oder Spotify Musik oder Radiosender anhören.

Das Gerät wiegt 2,5 kg, ist rund 17 cm groß und in einer weißen und einer schwarzen Version erhältlich. Einige Anwender berichten von Verfärbungen, die der Silikonring an der Unterseite des HomePods auf einigen Holzunterlagen verursachen soll. Diese soll man laut Apple jedoch wieder entfernen können.

Im deutschen Handel wird der HomePod voraussichtlich zwischen 279 und 299 Euro kosten.

8. März 2018