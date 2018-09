Schwäbischer Kehr-Roboter

Anzeige

Diese putzig anmutende Haushaltshilfe entstammt einem Roboter-Lernbausatz. Entwickelt von einem schwäbischen Ingenieurbüro wird der 17 x 7 x 10 cm große Putz-Roboter in sechs einfachen Schritten zusammengebaut. Eine farbige Anleitung führt Tüftler ab 9 Jahren von der Verdrahtung über die Montage bis hin zum eigenen, batteriebetriebenen Kehr-Roboter. Über Vibrationen und eine Unwucht bewegt sich der Helfer schließlich durch den Raum.

Der Roboter orientiert sich in seiner Funktion an den im industriellen Umfeld eingesetzten Schüttel- oder Schwingförderern, die durch Vibrationen Förder- oder Schüttgut transportieren. Seine gelaserten Bauteile bestehen aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF), die über Steck- und Schraubverbindungen ineinander greifen. Elektrische Verbindungen werden geklemmt, was einen Lötkolben überflüssig macht.

Im Set enthalten ist neben den zwei benötigten AA-Batterien auch das Montagewerkzeug. Für 24,95 € kann man den schwäbischen Kehrhelfer hier erwerben.

