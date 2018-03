Smartwatch in klassischem Design

Anzeige

New York Standard Watch hat eine Smartwatch entwickelt, die vom Design her an eine klassische, analoge Uhr erinnert. Das Ergebnis verfügt über ein altbekanntes Design und setzt auf Zusatzfunktionen wie Schrittzähler, Erinnerungsfunktionen für ausgewählte Aktivitäten, eingestellte Countdowns sowie Nachrichten in sozialen Netzwerken und Verbindungsmöglichkeiten zum Smartphone. Die Uhr kann vibrieren und wie ein Handyakku geladen werden. Laut Herstellerangaben hält der Akku dabei zwei Wochen.

Die Uhr kann in verschiedenen Designs und Kollektionen erworben werden.

Alle Modelle kosten $179, wobei eine persönliche Gravur bei einem Aufschlag von $20 möglich ist. Der Versand nach Deutschland kostet $8. Die Bestellung ist hier möglich. Weitere Informationen zu den Funktionen und verwendeten Materialien findet man ebenfalls online.

19. März 2018