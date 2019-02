64 % mehr Bestand an E-Autos als 2018

Anzeige

Der globale Bestand an E-Autos steigt. Ganz vorne liegen liegen China und die USA. Deutschland hat laut einer ZSW-Studie noch Nachholbedarf.

Anfang 2019 lag der Bestand an E-Autos weltweit bei 5,6 Mio. 2018 lag dieser Wert noch bei rund 3,4 Mio. Stromern weltweit. Das haben Wissenschaftler des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) herausgefunden.

Markttreiber sind vor allem China und die USA: Das Reich der Mitte liegt bei den Gesamtzahlen mit etwa 2,6 Mio. E-Autos weiter unangefochten auf Platz 1 weltweit. Danach folgen die USA mit rund 1,1 Mio. sowie Norwegen mit knapp 298.000 E-Autos. Allerdings fährt dort jeder zweite neue Pkw inzwischen elektrisch. Zum Vergleich: In China beträgt der Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen rund 5 %, in den USA knapp 2 %.

In Deutschland rollen aktuell 142.000 E-Autos über die Straßen

In Deutschland rollen jetzt knapp 142.000 Stromer über die Straßen. Damit liegt die Bundesrepublik weltweit auf Rang 8 beim Bestand und belegt den vierten Platz bei den Neuzulassungen. Die Wachstumsdynamik ist allerdings vergleichsweise gering, denn 2018 wurden nur etwa 13.000 Fahrzeuge mehr neu zugelassen als im Jahr 2017. Gegenüber 2016 waren es noch rund 29.300 mehr.

Nach Angaben des ZSW stammen die meisten Neuzulassungen weltweit – knapp 234.000 – von Tesla. Danach folgen die chinesischen Marken BYD und BAIC. Erfolgreichster deutscher Hersteller war BMW mit fast 87.000 Elektroautos auf Platz 6. VW liegt mit etwas über 53.000 neu zugelassenen -E-Autos auf Rang 9.

Bei E-Auto-Herstellen liegen die Chinesen und die USA vorne

Betrachtet man die kumulierten Neuzulassungen, ist BYD mit 517.230 zugelassenen Stromern am erfolgreichsten, dicht gefolgt von Tesla mit 500.390. Bester deutscher Hersteller ist BMW auf Platz 5, was vor allem auf das Angebot an Plug-in-Hybriden sowie dem i3 zurückzuführen ist. Insgesamt wurden vom bayerischen Autohersteller 251.870 E-Autos zugelassen. VW befindet sich auf Platz 7.

Beliebteste E-Fahrzeugmodelle: Tesla, BAIC, Nissan und BMW

Bezogen auf die Fahrzeugmodelle war das Model 3 von Tesla mit weltweit 146.310 Neuzulassungen am erfolgreichsten, obwohl es erst seit Ende 2017 auf dem Markt ist. Danach folgt die BAIC EC-Series mit 90.640 und der Nissan Leaf mit 81.140. Bestes deutsches Modell war die 5er Reihe von BMW mit 29.040 verkauften Plug-in-Hybriden – und damit auf Rang 22.

Das bislang insgesamt erfolgreichste Modell ist nach wie vor der Nissan Leaf mit 363.940 Zulassungen, gefolgt vom Tesla Model S mit 243.200. Bestes deutsches Modell ist hier der BMW i3 auf Platz 10: 108.560 Zulassungen wurden registriert.

Datenbasis: Fahrzeuge, die Strom tanken

Die ZSW-Wissenschaftler haben Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit ausschließlich batterieelektrischem Antrieb oder mit Range Extender sowie Plug-In-Hybride erfasst, also alle Fahrzeuge, die mit Strom „betankt“ werden können. Nicht berücksichtigt haben sie dementsprechend Full- und Mild-Hybridfahrzeuge sowie Fahrzeuge mit Brennstoffzellentechnologie, für die aufgrund der geringen Anzahl noch keine belastbaren Statistiken zur Verfügung stehen. Die Auswertung basiert unter anderem auf Daten des Kraftfahrtbundesamts sowie internationaler Behörden und Verbände.

20. Februar 2019