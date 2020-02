Anzeige

Die Automobilindustrie plant, ihre Investitionen in den Aufbau von intelligenten Fabriken zu erhöhen, so eine Studie von Capgemini.

Die Investitionen sollen in den nächsten drei Jahren um 60 % erhöht werden und 44 % der Fabriken sollen in den nächsten fünf Jahren „smart“ werden. Durch den Aufbau von Smart Factories seien Produktivitätssteigerungen von mehr als 160 Mrd. US-Dollar möglich, so die aktuelle Studie des Capgemini Research Institute „How Automotive Organizations can maximize the Smart Factory Potential“. Die Studie beleuchtet, wo OEMs und Zulieferer beim Thema intelligente Fabriken heute stehen.

In den letzten drei Jahren wurden bereits 30 % der Fabriken in intelligente Fabriken umgewandelt. Der Studie zufolge ist zudem fast die Hälfte (48 %) der befragten Führungskräfte der Meinung, dass sie „gute oder bessere Fortschritte als erwartet“ bei der Umsetzung ihrer Smart-Factory-Roadmap machen – im Vergleich zu 38 % im Jahr 2017/18.

Im Bereich diskrete Fertigung (ohne Automotive) soll der Anteil an intelligenten Fabriken bis 2025 um 42 % erhöht werden, gefolgt von der Prozessindustrie mit 41 %, der Energie- und Versorgungswirtschaft mit 40 % sowie der Konsumgüterindustrie mit 37 %. Mit diesen Zielen ist die Automobilindustrie branchenübergreifend führend.

Die Investitionspläne spiegeln sich auch im Anteil am Gesamtumsatz wider, der jährlich in intelligente Fabriken investiert werden soll. Dieser soll von rund 2,2 % in den letzten drei Jahren auf 3,5 % bis 2023 steigen – dies entspricht einem Anstieg von 62 %.

Bei ihren Investitionen werden sich die Automobilunternehmen auf eine Kombination aus Greenfield- und Brownfield-Anlagen fokussieren: 44 % planen einen hybriden Ansatz, 31 % erwägen den Bau von Brownfield-Fabriken und 25 % wollen in eine Greenfield-Fabrik investieren.

Für die Studie wurden 100 Führungskräfte großer Automobilhersteller und -zulieferer aus elf Ländern mit einem Umsatz von mehr als 1 Mrd. US-Dollar befragt, 98 davon betreiben bereits intelligente Fabriken.

13. Februar 2020